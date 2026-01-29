Стоимость проекта выросла на 61%: стало известно, во сколько обойдет реконструкция уфимского Госцирка

Реконструкция уфимского государственного цирка, который закрыт с 2017 года из-за аварийного состояния, должны начаться в 2026 году. Сметная стоимость проекта увеличилась на 61% и теперь составляет 2 миллиарда 140 миллионов рублей. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на слова директора департамента архитектуры и градостроительства аппарата правительства Башкирии Олега Байдина.
Специалисты утверждает, что проект реконструкции был подготовлен еще в 2022 году, однако за это время произошли изменения на рынке строительных материалов и оборудования. В частности, из-за санкций ряд позиций по инженерному оснащению стал недоступен или был заменен. С учетом новых реалий стоимость была скорректирована и в декабре прошлого года получено положительное заключение экспертизы.
Как отметил Байдин, примерно в начале грядущего марта ожидаются торги на определение подрядчика, после чего можно будет приступить к строительным работам. Здание цирка, открывшегося в 1968 году, является памятником истории и культуры регионального значения, поэтому внешний облик его фасада сохранится. Основные работы коснутся замены обветшавшей крыши, инженерных сетей, оборудования и механизмов арены.
Первый заместитель премьер-министра Башкирии Урал Кильсенбаев уточнил, что реконструкция запланирована на три года. Перед зданием появится благоустроенная площадка, дизайн которой сейчас разрабатывается специалистами.
