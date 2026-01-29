Астроном Язев назвал неуникальной комету C/2024 E1 (Вежчоса)

«Ее сложно назвать уникальной. Подобные кометы наблюдаются ежегодно. Во время сближения с Землей прогнозируемая видимая звездная величина составит около 8 — это кратно меньше того, что может увидеть человек невооруженным глазом. Заметить комету можно будет только в телескоп или сильный бинокль», — сказал астроном корреспонденту ТАСС.