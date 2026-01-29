Бакалавриат и магистратуру в России отменят с 1 сентября

Горячева подчеркнула, что нововведения не затронут студентов, которые уже поступили в вузы. Они продолжат учёбу по прежним программам. Меняются и правила поступления на бюджет: если раньше выпускники специалитета не могли претендовать на бесплатные места в магистратуре, то теперь такого ограничения не будет. Аспирантура же станет отдельным уровнем профобразования, а не продолжением предыдущих.