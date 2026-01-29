Жительница Батайска отдала больше четырех миллионов рублей мошенникам

Батайский городской суд вынес приговор 36-летнему жителю Азовского района, который работал курьером в схеме телефонного мошенничества и забрал у пенсионерки из Батайска более четырех млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.