Жительница Батайска отдала больше четырех миллионов рублей мошенникам

В Батайске курьера телефонных мошенников приговорили к четырем годам колонии.

Источник: Комсомольская правда

Батайский городской суд вынес приговор 36-летнему жителю Азовского района, который работал курьером в схеме телефонного мошенничества и забрал у пенсионерки из Батайска более четырех млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

— Обвиняемый действовал в составе организованной группы и лично получал деньги у граждан, введенных в заблуждение под предлогом перевода средств на «безопасный счет», — пояснили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в июне 2025 года сообщники мужчины, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили жительницу Батайска передать все сбережения якобы для их сохранности.

После телефонного разговора к женщине пришел курьер и забрал 4,1 млн рублей. Уголовное дело в отношении других участников мошеннической схемы выделено в отдельное производство.

Суд приговорил фигуранта к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

