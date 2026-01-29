Жительница Батайска отдала больше четырех миллионов рублей мошенникам

Батайский городской суд вынес приговор 36-летнему жителю Азовского района, который работал курьером в схеме телефонного мошенничества и забрал у пенсионерки из Батайска более четырех млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
— Обвиняемый действовал в составе организованной группы и лично получал деньги у граждан, введенных в заблуждение под предлогом перевода средств на «безопасный счет», — пояснили в надзорном ведомстве.
По данным следствия, в июне 2025 года сообщники мужчины, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили жительницу Батайска передать все сбережения якобы для их сохранности.
После телефонного разговора к женщине пришел курьер и забрал 4,1 млн рублей. Уголовное дело в отношении других участников мошеннической схемы выделено в отдельное производство.
Суд приговорил фигуранта к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
