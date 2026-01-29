Образование не должно считаться сферой услуг, заявил глава СПЧ

«Первый источник — решение идеологическое, решения, принятые в 90-х годах, даже раньше, зарождалось оно еще в 80-х годах. Школа — это сфера услуг, образование — сфера услуг. Вот же где этот источник… Все оказывается сфера услуг, и школа — сфера услуг. Принято решение о том, что надо вносить исправление в документы руководящие. Это правильно», — сказал Фадеев.