Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Образование не должно считаться сферой услуг, заявил глава СПЧ

Председатель СПЧ Фадеев заявил, что образование не должно считаться сферой услуг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Образование не должно считаться сферой услуг, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

В четверг в рамках XIV Рождественских Парламентских встреч в Совете Федерации состоялся круглый стол на тему «Становление современной общественно-государственной модели воспитания гражданина и патриота», где Фадеев рассказал про причины того, почему школьные хулиганы ведут себя подобным образом.

«Первый источник — решение идеологическое, решения, принятые в 90-х годах, даже раньше, зарождалось оно еще в 80-х годах. Школа — это сфера услуг, образование — сфера услуг. Вот же где этот источник… Все оказывается сфера услуг, и школа — сфера услуг. Принято решение о том, что надо вносить исправление в документы руководящие. Это правильно», — сказал Фадеев.

По его словам, когда школьник видит в учебнике формулировку «образование — сфера услуг», он начинает вести себя неподобающим образом по отношению к учителю, деятельность которого также считает услугой.

«Защитить учителя во что бы то ни стало, повысить его престиж. Вернуться к норме, когда учитель после родителей. На втором месте учитель должен быть по значению для молодых людей, для детей, для школьников», — добавил глава СПЧ.