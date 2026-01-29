В IV квартале 2025 года в Ростове не выдавали новых разрешений на строительство

В четвертом квартале 2025 года в Ростове-на-Дону власти не выдали ни одного разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. Эту информацию можно подтвердить в ежемесячных отчетах на сайте городской администрации.
При этом были продлены сроки строительства по ряду жилых объектов, которых оказалось больше десятка.
Кроме того, за октябрь, ноябрь и декабрь в разных районах донской столицы по ранее выданным разрешениям ввели в эксплуатацию 20 многоквартирных домов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.