Процедуры ЕГЭ в Омске переводят на отечественное программное обеспечение

В среду, 28 января, впервые в 2026 году провели тестирование процедур ЕГЭ на операционной системе Linux. В мероприятии приняли участие специалисты из пунктов проведения экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Рособрнадзор увеличил количество таких тренировок для обеспечения стабильной работы техники и специалистов. Регионы и экзаменационные пункты, готовые перейти на новое ПО, смогут использовать его уже в 2026 году. Полный переход всех ППЭ на ОС Linux намечен на 2027 год.
Работа по переходу на отечественное программное обеспечение началась в 2023 году. Оно уже прошло успешную апробацию на отдельных пунктах проведения экзаменов и теперь будет тестироваться в большинстве ППЭ по всей стране.