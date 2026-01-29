Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Процедуры ЕГЭ в Омске переводят на отечественное программное обеспечение

Сейчас специалисты тестируют оборудование с отечественным ПО.

Источник: Om1 Омск

В среду, 28 января, впервые в 2026 году провели тестирование процедур ЕГЭ на операционной системе Linux. В мероприятии приняли участие специалисты из пунктов проведения экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Рособрнадзор увеличил количество таких тренировок для обеспечения стабильной работы техники и специалистов. Регионы и экзаменационные пункты, готовые перейти на новое ПО, смогут использовать его уже в 2026 году. Полный переход всех ППЭ на ОС Linux намечен на 2027 год.

Работа по переходу на отечественное программное обеспечение началась в 2023 году. Оно уже прошло успешную апробацию на отдельных пунктах проведения экзаменов и теперь будет тестироваться в большинстве ППЭ по всей стране.