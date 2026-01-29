КГК ответил на жалобы белорусов по общественному транспорту

Так, например, в Минске с 12 января продлен троллейбусный маршрут № 18 до микрорайона Сухарево-8. В феврале в Минске в качестве эксперимента запустят маршрут автобуса № 114C по понедельникам в сторону рынка «Малиновка» (в понедельник на рынке выходной, при этом ряд организаций на территории рынка работает).