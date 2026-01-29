КГК ответил на жалобы белорусов по общественному транспорту

В декабре 2025 года Комитет госконтроля провел «горячую» линию, на которую поступило почти 300 обращений белорусов. Основные претензии были к качеству работы городского и пригородного общественного транспорта, к нарушению графиков движения, к неудобным расписаниям и схемами движения некоторых маршрутов.
Были нарекания и на нехватку общественного транспорта в часы пик в новых микрорайонах крупных городов.
Как сообщили в Комитете госконтроля, все сообщения были проанализированы. Местными органами власти ведется работа по устранению нарушений, а ряд проблем уже решен.
Так, например, в Минске с 12 января продлен троллейбусный маршрут № 18 до микрорайона Сухарево-8. В феврале в Минске в качестве эксперимента запустят маршрут автобуса № 114C по понедельникам в сторону рынка «Малиновка» (в понедельник на рынке выходной, при этом ряд организаций на территории рынка работает).
Для улучшения сообщения с городами-спутниками с декабря 2025 года в утренние и вечерние часы пик организованы дополнительные рейсы по маршрутам Минск — Дзержинск и Минск — Фаниполь.
Прорабатывается также техническая возможность увеличения количества рейсов маршруток из Минска в Фаниполь, Первомай, Станьково.
По всем сигналам о несоблюдении графиков движения и нарушении правил перевозок маршрутными такси нарушители были оштрафованы. В отношении некоторых особо недисциплинированных рассматривается вопрос о расторжении с ними договоров.
Кстати, новый автовокзал хотят построить на выезде из Минска возле метро.
Кроме того, поезда городских линий Минск — Заславль возобновили движение.
Мы писали, что правительство рассмотрит ограничение продаж авто, ввозимых в Беларусь.