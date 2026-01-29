Ричмонд
КГК ответил на жалобы белорусов по общественному транспорту

Жалобы белорусов на работу общественного транспорта привели к корректировке многих маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

В декабре 2025 года Комитет госконтроля провел «горячую» линию, на которую поступило почти 300 обращений белорусов. Основные претензии были к качеству работы городского и пригородного общественного транспорта, к нарушению графиков движения, к неудобным расписаниям и схемами движения некоторых маршрутов.

Были нарекания и на нехватку общественного транспорта в часы пик в новых микрорайонах крупных городов.

Как сообщили в Комитете госконтроля, все сообщения были проанализированы. Местными органами власти ведется работа по устранению нарушений, а ряд проблем уже решен.

Так, например, в Минске с 12 января продлен троллейбусный маршрут № 18 до микрорайона Сухарево-8. В феврале в Минске в качестве эксперимента запустят маршрут автобуса № 114C по понедельникам в сторону рынка «Малиновка» (в понедельник на рынке выходной, при этом ряд организаций на территории рынка работает).

Для улучшения сообщения с городами-спутниками с декабря 2025 года в утренние и вечерние часы пик организованы дополнительные рейсы по маршрутам Минск — Дзержинск и Минск — Фаниполь.

Прорабатывается также техническая возможность увеличения количества рейсов маршруток из Минска в Фаниполь, Первомай, Станьково.

По всем сигналам о несоблюдении графиков движения и нарушении правил перевозок маршрутными такси нарушители были оштрафованы. В отношении некоторых особо недисциплинированных рассматривается вопрос о расторжении с ними договоров.

Кстати, новый автовокзал хотят построить на выезде из Минска возле метро.

Кроме того, поезда городских линий Минск — Заславль возобновили движение.

Мы писали, что правительство рассмотрит ограничение продаж авто, ввозимых в Беларусь.