В Казахстане артисты балета получат специальные надбавки к зарплате

К окладу прибавят 60% от среднемесячной зарплаты за последние три года.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 29 янв — Sputnik. Министерство культуры и информации Казахстана опубликовало новый приказ на портале «Открытые НПА».

Документ предусматривает специальные ежемесячные денежные выплаты артистам балета. Это надбавка к окладу в размере 60% от среднемесячной заработной платы артиста за последние три года.

Расчет выплат будет проводиться на основании документально подтвержденных доходов, отметили в министерстве. Для этого будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут деятели балетного искусства, руководители уполномоченных и местных исполнительных органов и специалисты сферы.

«Комиссия обеспечивает объективность рассмотрения документов, правовую и финансовую корректность решений, а также экспертную оценку профессиональной деятельности артиста, что исключает субъективный подход и нецелевое использование бюджетных средств», — говорится в приказе.

Документ будет на публичном обсуждении до 12 февраля 2026 года.