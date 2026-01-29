В Казахстане артисты балета получат специальные надбавки к зарплате

АСТАНА, 29 янв — Sputnik. Министерство культуры и информации Казахстана опубликовало новый приказ на портале «Открытые НПА».
Документ предусматривает специальные ежемесячные денежные выплаты артистам балета. Это надбавка к окладу в размере 60% от среднемесячной заработной платы артиста за последние три года.
Расчет выплат будет проводиться на основании документально подтвержденных доходов, отметили в министерстве. Для этого будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут деятели балетного искусства, руководители уполномоченных и местных исполнительных органов и специалисты сферы.
«Комиссия обеспечивает объективность рассмотрения документов, правовую и финансовую корректность решений, а также экспертную оценку профессиональной деятельности артиста, что исключает субъективный подход и нецелевое использование бюджетных средств», — говорится в приказе.
Документ будет на публичном обсуждении до 12 февраля 2026 года.