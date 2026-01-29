Умер работавший в «Ленкоме» режиссер Карим Юлдашев

ТАШКЕНТ, 29 янв — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств Узбекистана, режиссер Карим Юлдашев, работавший в театре «Ленком» в конце 60-х годов XX века, скончался на 86-м году жизни, сообщает администрация города Намангана, где родился режиссер.
«Заслуженный деятель искусств Узбекистана, профессор Карим Юлдашев скончался на 86-м году жизни», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале городской администрации.
Юлдашев начал свою трудовую деятельность в 1960 году как актёр и режиссёр Наманганского областного музыкально-драматического театра. «Он внёс значительный вклад в развитие узбекского национального искусства и был удостоен почётного звания “Деятель искусств Республики Узбекистан”, — отмечается в сообщении.
Юлдашев в 1968—1969 годах работал режиссёром Московского театра имени Ленинского комсомола. Затем он вернулся в Узбекистан, где вновь возглавил музыкально-драматический театр в Намангане, а позже посвятил себя педагогической деятельности в Наманганском колледже культуры, обучая студентов актерскому мастерству и эстрадному искусству.