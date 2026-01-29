Умер работавший в «Ленкоме» режиссер Карим Юлдашев

Юлдашев в 1968—1969 годах работал режиссёром Московского театра имени Ленинского комсомола. Затем он вернулся в Узбекистан, где вновь возглавил музыкально-драматический театр в Намангане, а позже посвятил себя педагогической деятельности в Наманганском колледже культуры, обучая студентов актерскому мастерству и эстрадному искусству.