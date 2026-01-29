Какие дома в Кишиневе разрушатся первыми во время сильного землетрясения: Специалист назвал самые уязвимые строения столицы и зоны риска в Молдове, — даже подсчитали предполагаемый ущерб от ЧП

Статистика показывает, что крупное землетрясение в Молдове происходит примерно раз в два поколения, при этом регион подвергается сильным землетрясениям в среднем с интервалом 36−37 лет. Последняя такая катастрофа была в 1977 году, затем — сильное землетрясение в 1986 году.
В случае сильного землетрясения наиболее пострадает южная часть Молдовы, а наиболее уязвимыми зданиями в Кишиневе являются двухэтажные постройки XIX и начала XX веков, рассказал директор Института геологии и сейсмологии (ИГС) Игорь Никоарэ в интервью телеканалу Moldova 1.
Республика Молдова использует как современные технологии, так и более старое оборудование, которое, тем не менее, предоставляет актуальные данные для сейсмического анализа теллурических волн, исходящих из района Вранча, основного источника опасности для Кишинева.
«Всё, что пульсирует на Земле из центрального района Вранча, мы регистрируем здесь. Устанавливается датчик, который записывает все колебания. Вся информация записывается и передаётся на сервер для обработки. У нас есть девять датчиков советского типа, которые работают с нами с 1980-х годов, по другому принципу. Они достаточно точны. Но теперь автоматический цифровой датчик осуществляет отбор. Мы храним записи на бумаге, так проще заметить сейсмограмму и эффект, возникший в результате теллурических движений. Из девяти датчиков три передают колебания сюда круглосуточно», — заявил Игорь Никоарэ.
Сейсмическая безопасность Молдовы зависит от Румынии.
«С 2007 года мы формализовали сотрудничество посредством меморандума, в рамках которого мы оперативно обмениваемся данными, а они помогают нам в обслуживании наших сейсмических станций».
«Все сейсмические станции сосредоточены в районе Вранча: 11 на территории Румынии и 11 на территории Республики Молдова. Специалисты обеих стран имеют доступ ко всем станциям и могут обрабатывать данные. Две станции расположены непосредственно над эпицентром. Когда происходит землетрясение, мы видим это на мониторе. Волны не достигли Кишинева, но мы знаем, что землетрясение произошло», — пояснил специалист.
«MoldAlert»: между технической эффективностью и социальной паникой.
По словам директора IGS, между началом землетрясения и его ощущением в Кишиневе существует короткий, но чрезвычайно важный интервал, который может длиться от 30 до 40 секунд. Говоря об идее внедрения системы раннего предупреждения, Никоара отметил, что «это было бы полезно для Республики Молдова»: «Разрабатывается система MoldAlert, аналогичная румынской RoAlert, и предлагается включить это предупреждение в систему. Но мы более осторожны в этом вопросе».
Специалист утверждает, что автоматическое массовое оповещение может быть опасным, поскольку население не обучено быстрой реакции, занимающей всего 30 секунд. Предупреждающие сообщения могут спровоцировать инстинкт «бегства», который противопоказан во время землетрясения, при этом использование лестниц является одной из наиболее уязвимых ситуаций. В этом контексте приоритет в оповещениях должен отдаваться службам экстренной помощи, критически важным учреждениям и промышленным системам.
Карта рисков.
Никоара представил сценарий оценки материальных потерь в случае сильного землетрясения.
«Оценка материальных потерь произведена за 2008 год. Для муниципалитета Кишинева это составит около миллиарда долларов. В первую очередь, наиболее уязвимы здания, построенные до введения сейсмических норм. Это одно- или двухэтажные здания, построенные в XIX веке, первой половине XX века», — отметил эксперт.
По словам директора Института, к уязвимым городским зданиям относятся и исторические постройки.
«Конструкции 1970-х годов выдержали землетрясения 1977 и 1986 годов и оказались вполне надежными, за исключением неудачных для столицы монолитных конструкций, выполненных по технологии заливки бетона. Аналогично, широко применяемые в настоящее время конструкции с несущей нагрузкой на колонны и балки достаточно прочны и устойчивы. Предполагается, что в худшем случае могут пострадать только заполняющие стены», — уточнил эксперт.
Игорь Никоара также предупредил, что географическая близость к эпицентру землетрясения во Вранче делает южные регионы уязвимыми для сейсмической активности, которая может достичь критического порога.
«Наиболее пострадавшими регионами в Молдове будут южные регионы страны, наиболее близкие к эпицентру землетрясения во Вранче. Сейсмическая активность 8 баллов по шкале Рихтера может достигать 8 и 9 баллов. При 7 баллах некоторые уязвимые блоки уже обрушиваются, а это означает образование завалов и опасность человеческих жертв», — заключил Игорь Никоара.