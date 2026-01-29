Какие дома в Кишиневе разрушатся первыми во время сильного землетрясения: Специалист назвал самые уязвимые строения столицы и зоны риска в Молдове, — даже подсчитали предполагаемый ущерб от ЧП

«Всё, что пульсирует на Земле из центрального района Вранча, мы регистрируем здесь. Устанавливается датчик, который записывает все колебания. Вся информация записывается и передаётся на сервер для обработки. У нас есть девять датчиков советского типа, которые работают с нами с 1980-х годов, по другому принципу. Они достаточно точны. Но теперь автоматический цифровой датчик осуществляет отбор. Мы храним записи на бумаге, так проще заметить сейсмограмму и эффект, возникший в результате теллурических движений. Из девяти датчиков три передают колебания сюда круглосуточно», — заявил Игорь Никоарэ.