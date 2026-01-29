В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за аномального мороза

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье почти на пять суток из-за грядущих аномальных морозов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«На территории столицы и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−12 градусов ниже климатической нормы, уровень опасности — оранжевый», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что климатическая норма для данного периода составляет 6−8 градусов ниже нуля.
Объявленный оранжевый уровень предупреждает об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, его действие начнется в 00:00 мск пятницы, 30 января, и продлится до 23:00 мск вторника, 3 февраля. «Причиной аномальных холодов станет распространение с севера морозного антициклона», — заметил собеседник агентства.
В частности, согласно последнему прогнозу, уже грядущей ночью на фоне небольшого снега, который может сохраняться местами, столбики термометров в Москве опустятся до минус 14−16 градусов, по области — от минус 14 до минус 19 градусов. Днем в пятницу, 30 января, в Москве от 11 до 13 градусов мороза, в Подмосковье — от минус 10 до минус 15 градусов. Ветер прогнозируется северный со скоростью 5−10 м/ с, на дорогах гололедица.