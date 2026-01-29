В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за аномального мороза

В частности, согласно последнему прогнозу, уже грядущей ночью на фоне небольшого снега, который может сохраняться местами, столбики термометров в Москве опустятся до минус 14−16 градусов, по области — от минус 14 до минус 19 градусов. Днем в пятницу, 30 января, в Москве от 11 до 13 градусов мороза, в Подмосковье — от минус 10 до минус 15 градусов. Ветер прогнозируется северный со скоростью 5−10 м/ с, на дорогах гололедица.