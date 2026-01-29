В МГУ создают лазерный дальномер- «томограф» для изучения Луны

«Наша идея состоит в том, чтобы использовать более производительную лазерную установку и режим измерения разности между отдельными отражателями на Луне, что потенциально позволит увеличить точность измерений до сотен или даже десятков микронов. Это в том числе позволит нам в режиме реального времени получать своеобразную томограмму Луны: карту ее поверхности, которая будет “дышать”, изменяться. Такая карта открывает новые возможности для изучения структуры Луны, характерных параметров коры и ядра, например», — сказал ученый корреспонденту ТАСС.