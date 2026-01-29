В МГУ создают лазерный дальномер- «томограф» для изучения Луны

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова ведут разработку лазерного дальномера нового поколения для субмиллиметрового измерения расстояния до поверхности Луны. Он позволит в режиме реального времени получать своеобразную томограмму спутника Земли, уточняющую данные о ее структуре, сообщил ТАСС заместитель директора Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ по научной работе и перспективному развитию Александр Белинский.
Современные дальномеры способны измерять расстояние между Землей и Луной с точностью до 5−7 мм. Влияние на нее оказывает турбулентность атмосферы Земли.
«Наша идея состоит в том, чтобы использовать более производительную лазерную установку и режим измерения разности между отдельными отражателями на Луне, что потенциально позволит увеличить точность измерений до сотен или даже десятков микронов. Это в том числе позволит нам в режиме реального времени получать своеобразную томограмму Луны: карту ее поверхности, которая будет “дышать”, изменяться. Такая карта открывает новые возможности для изучения структуры Луны, характерных параметров коры и ядра, например», — сказал ученый корреспонденту ТАСС.
Традиционные дальномеры работают в импульсном режиме, отправляя и получая отраженные сигналы с определенной периодичностью. Последние значительно рассеиваются в пути от Земли до Луны и обратно, что снижает точность измерений, пояснил Белинский.
«Наше решение предполагает не импульсный режим работы лазера, а непрерывный. Сам источник будет мощнее, что позволит быстрее проводить измерения так называемых “нормальных точек”. Расчеты показывают, что такая технология поможет получать гораздо больше фотонов ответного сигнала, что заметно повысит точность измерений», — сказал он.
Данные, которые планируется регистрировать с помощью нового дальномера, создающегося совместно с фондом «Рубежи науки» на базе Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ под Кисловодском, будут востребованы как для фундаментальных, так для прикладных задач: они позволят исследовать строение Луны, продвинуться в исследовании гравитационных волн, а также могут применяться для повышения точности работы спутниковых систем навигации (GPS, ГЛОНАСС и других), сообщил ТАСС исследователь.