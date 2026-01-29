Ричмонд
Омский педиатр дала советы по питанию детей зимой

Рекомендации помогут восполнить возросшие энергозатраты в холода.

Источник: Комсомольская правда

29 января в ЦРБ Большеуковского района Омской области рассказали, как организовать детское питание в зимний период. В это время организм ребенка работает активнее и тратит вдвое больше ресурсов, поэтому калорийность рациона здорового ребенка нужно увеличить на 20−25%.

Важно сделать меню сбалансированным. Рекомендуется чередовать блюда одного типа в течение недели, например, готовить разные крупы или виды мяса, обеспечивая поступление разнообразных питательных веществ. Основу рациона должны составлять животные белки — мясо, рыба, яйца и молочные продукты, а также сложные углеводы в виде круп.

«Отдавайте предпочтение теплым блюдам. Такая пища помогает организму не тратить лишнюю энергию на подогрев, что особенно важно в холода», — отметила участковый педиатр Большеуковской ЦРБ Ольга Иванова.

В меню следует включить богатые витаминами сезонные овощи и фрукты, такие как яблоки, морковь, свекла, капуста и тыква. Полезны замороженные ягоды и сухофрукты. При этом с цитрусовыми важно не переусердствовать, чтобы не спровоцировать диатез. Врач подчеркнула, что во всем должна быть мера, а главный принцип — сбалансированность.

Правильное питание формирует основу для здоровья и полезных пищевых привычек ребенка. При любых вопросах или сомнениях родителям следует обращаться за консультацией к педиатру.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что суд забрал у двух местных фирм землю в пользу области.