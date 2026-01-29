Камеры с ИИ начали устанавливать в казахстанской армии

Он заверил, что сейчас во всех частях внедряется система видеонаблюдения.
«В настоящее время установлено более 15 тыс. камер, но дополнительно еще требуется, чтобы не было мертвых зон. Также в рамках пилотного проекта в некоторых частях устанавливаются видеокамеры с элементами ИИ, которые могут распознать нарушения различного рода и сообщить дежурным», — сказал Мустабеков.
Замминистра также заверил, что видео последних трагических случаев в армии были показаны родителям.
«По последним трагическим случаям: родители были на месте, мы им показали записи, ничего не скрыли», — добавил Мустабеков.
