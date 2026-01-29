Камеры с ИИ начали устанавливать в казахстанской армии

«В настоящее время установлено более 15 тыс. камер, но дополнительно еще требуется, чтобы не было мертвых зон. Также в рамках пилотного проекта в некоторых частях устанавливаются видеокамеры с элементами ИИ, которые могут распознать нарушения различного рода и сообщить дежурным», — сказал Мустабеков.