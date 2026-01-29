Лукашенко назвал главный вопрос в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 января принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, сообщает БелТА.
«Главный вопрос — ситуация в Минске. Объективно, честно. Меня больше волнуют проблемы», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что его волнуют проблемы, которые существуют в управлении мегаполисом.
«И как раз это очень важно в связи с той ситуацией, которая складывается в Минске в результате погодных условий. Поэтому это главный вопрос», — подчеркнул президент.
Кстати, Минский городской комитет природных ресурсов назвал микрорайон, где в 2025 эпизодически фиксировали загрязнение воздуха.
Кроме того, Комитет госконтроля ответил на жалобы белорусов по общественному транспорту, и от минчан они тоже были.
Мы писали, кто из белорусов должен платить 10 рублей каждый месяц за свою деятельность.