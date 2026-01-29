Вратарь, который удивил «Эмирейтс»

Его история в квалификации уже стала легендой. В серии пенальти против «Селтика» он отразил три удара подряд. Это позволило «Кайрату» впервые выйти в общий этап Лиги чемпионов.
В групповом этапе его сейвы спасали команду от разгромов. Статистика заставляла экспертов удивляться. УЕФА включил его в топ-20 лучших игроков общего этапа Лиги чемпионов. Он оказался в одном списке с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.
Парень из Казахстана стоит вровень с мировыми монстрами. Это не шутка, а факт сезона 2025/26.
Статистика сейвов — его суперсила.
В шести матчах Лиги чемпионов Темирлан совершил 36 сейвов. В среднем это шесть спасений за игру. Он пропустил меньше голов, чем ожидалось по статистике ожидаемых голов (xG). Его показатель сейвов стал одним из лучших в турнире.
Превосходит его только Тибо Куртуа из «Реала» 41 сейв за семь матчей. Но «Реал» — команда с мощной защитой. Темирлану же приходилось противостоять постоянным атакам.
Давид Райя («Арсенал»).
У вратаря «Арсенала» другая ситуация. Его команда чаще контролирует мяч и реже подвергается опасности. За семь матчей Райя сделал 18 сейвов. Почти в два раза меньше, чем Анарбеков.
При этом Райя смог сохранить свои ворота в неприкосновенности в пяти матчах. У Темирлана только один «сухой» матч. Все дело в постоянном давлении, который испытывает «Кайрат» из-за слабой защиты, ну и полузащиты тоже.
Войцех Щенсны («Барселона»).
Польский вратарь «Барселоны» провёл в турнире три матча. Он совершил всего девять сейвов. Его команда обычно доминировала на поле, поэтому ему редко приходилось вступать в игру.
Щенсны отражал в среднем три удара за матч. У Анарбекова этот показатель был в два раза выше.
Люка Шевалье («ПСЖ»).
Голкипер «ПСЖ» тоже играл в команде, которая чаще владела инициативой. За шесть матчей он сделал около 16 сейвов. Его команда редко позволяла сопернику наносить удары в створ.
У Люка было два-три сухих матча. Его основная работа часто заключалась в организации атаки с задней линии, а не в отражении шквала атак. Стиль игры Темирлана был совершенно противоположным.
Спокойствие под давлением.
Перед матчем на «Эмирейтс» с «Арсеналом» Темирлан был невозмутим. Он сказал, что команда готова на все сто процентов. И он вышел на поле без тени сомнения.
Его включение в топ-20 УЕФА не давит на него. Он говорит, что просто работает изо дня в день. Скромность и стальные нервы — редкое сочетание для 22-летнего вратаря.
В чём вратари топ-клубов превосходят Анарбекова.
Статистика показывает сильные стороны элитных голкиперов. Они часто выигрывают за счёт системы своей команды, а не только личных качеств.
Точность передач у топ-вратарей составляет от 76% до 86%. У Темирлана этот показатель около 70%. Ключевая разница в стиле игры.
Темирлану регулярно приходится выбивать мяч длинным пасом. Это снижает общую точность его передач. Вратари «ПСЖ», «Барселоны» или «Реала» начинают атаки короткими пасами. Их защитники уверенно контролируют мяч.
Темирлан — топ.
Темирлану всего 22 года. Он уже доказал, что может играть на уровне лучших лиг мира. Его менталитет и преданность клубу вызывают уважение. Он продлил контракт с «Кайратом» до 2028 года, отказавшись от выгодных переходов.
Темирлан Анарбеков — это символ новой эры казахстанского футбола. Пока гранды тратят сотни миллионов, один парень из Алматы заставляет аплодировать всю Европу.