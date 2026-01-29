Создан высокопрочный сплав железа и никеля для атомной промышленности

Как отмечается в сообщении, российским ученым удалось создать одновременно очень прочный и стойкий к коррозии и экстремальным условиям среды аморфный сплав железа и никеля благодаря уникальному подходу по внедрению атомов бора в данный материал. Как правило, добавление бора повышает прочность сплавов, однако это также приводит и к снижению коррозийной стойкости и ухудшению других характеристик материала из-за плохой растворимости бора в расплавах железа, никеля и хрома, а также неравномерного распределения его атомов.