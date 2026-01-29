В Ростове часть микрорайона Левенцовский осталась без отопления и горячей воды

Подача тепла и горячего водоснабжения приостановлена в части микрорайона Левенцовский в Ростове 29 января. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным теплоснабжающей организации ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ», причиной стало проведение неотложного ремонта на теплосетях. Специалисты устраняют неисправность запорной арматуры.
Отключение затронуло жилые дома 5-го микрорайона, расположенные в границах улиц Жданова, Еременко, Ткачева и проспекта Солженицына. Подачу коммунальных ресурсов планируется восстановить сегодня к 16:00.
