В Ростове часть микрорайона Левенцовский осталась без отопления и горячей воды

5-й микрорайон Левенцовки в Ростове остался на день без тепла.

Источник: Комсомольская правда

Подача тепла и горячего водоснабжения приостановлена в части микрорайона Левенцовский в Ростове 29 января. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным теплоснабжающей организации ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ», причиной стало проведение неотложного ремонта на теплосетях. Специалисты устраняют неисправность запорной арматуры.

Отключение затронуло жилые дома 5-го микрорайона, расположенные в границах улиц Жданова, Еременко, Ткачева и проспекта Солженицына. Подачу коммунальных ресурсов планируется восстановить сегодня к 16:00.

