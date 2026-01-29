Почему-то игнорирует свой куш: житель Башкирии выиграл миллион в лотерею, но не забрал его

В Башкирии ищут победителя всероссийской лотереи, который купил выигрышный билет в почтовом отделении в деревне Алексеевка, но до сих пор не обратился за своим призом в миллион рублей.
Как отмечают в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, такая ситуация не редкость — многие участники не проверяют билеты сразу после розыгрыша или забывают о них, особенно если покупка была сделана в подарок на праздники.
Лотерейный оператор призывает жителей Башкирии внимательно проверить имеющиеся у них билеты, а также напомнить об этом родственникам и друзьям, которым они могли подарить лотерейные билеты. Возможно, именно среди них и находится пока обладатель миллионного выигрыша.
