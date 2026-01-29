Нижегородский военком попросил не путать резервистов с военными

«У крупных промышленных и энергетических предприятий есть потребность и заинтересованность в профессионально подготовленных сотрудниках, которые при необходимости смогут защищать объекты в постоянном режиме. Продолжительность сборов до шести месяцев не означает, что резервисты должны заступать на боевое дежурство сразу на шесть месяцев. Этот срок может быть разделен на периоды в два или три месяца, но в целом не более шести месяцев в год», — пояснил военком.