В РПЦ предложили штрафовать родителей, чьи дети хамят учителям

«Вместо диалога и сотрудничества мы получаем конфронтацию, где учитель оказывается в одиночку против подростка, защищаемого родителями, которые видят в нем жертву педагогического произвола. Подобная позиция не только унижает учителя, но и наносит непоправимый вред самому ребенку, формируя в нем чувство вседозволенности, непогрешимости и неуважения к авторитету как к такому. Я говорю о страшном явлении, которое разъедает нашу школу изнутри — это феномен родителя-адвоката и учителя-обслуги. В сознании многих родителей произошла чудовищная подмена понятий: школа для них — не храм науки и воспитания, а супермаркет, где они заказали образовательную услугу», — пояснил иерарх.