Каждый летальный случай в интернате требует разбора, заявил глава Кузбасса

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что каждый летальный случай в интернате Прокопьевска требует внимательного разбора, независимо от возраста и состояния здоровья, а также наличия или отсутствия родных.
«Независимо от возраста, состояния здоровья, наличия или отсутствия родных — каждый летальный случай требует внимательного разбора», — написал он в своем Telegram-канале.
Минтруда и соцзащиты Кузбасса в четверг со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило, что в январе в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями умерли девять постояльцев.