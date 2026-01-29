Ричмонд
Каждый летальный случай в интернате требует разбора, заявил глава Кузбасса

Середюк: каждый летальный случай в интернате в Прокопьевске требует разбора.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что каждый летальный случай в интернате Прокопьевска требует внимательного разбора, независимо от возраста и состояния здоровья, а также наличия или отсутствия родных.

«Независимо от возраста, состояния здоровья, наличия или отсутствия родных — каждый летальный случай требует внимательного разбора», — написал он в своем Telegram-канале.

Минтруда и соцзащиты Кузбасса в четверг со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило, что в январе в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями умерли девять постояльцев.