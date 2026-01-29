Саночник из Прикамья Матвей Пересторонин не получил квоту на Олимпиаду

Воспитанник чусовской санной школы Матвей Пересторонин не получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Зимней Олимпиаде 2026 года. Информацию разместил официальный сайт организации.
Ранее спортсмен из Пермского края вместе с Павлом Репиловым и Дарьей Олесик был допущен к международным соревнованиям по санному спорту. Чусовлянин Матвей Пересторонин показал несколько достойных результатов и имел хороший шанс попасть на главное спортивное событие четырехлетия. Тем не менее МОК отдал предпочтение только двум представителям России в этом виде спорта.
Павел Репилов и Дарья Олесик попали в число 13 россиян, которым предложили выступить на трассах Милана и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля в нейтральном статусе. Саночники пока не приняли приглашение.
В число других участников Олимпийских игр от России вошли: фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, Никита Филиппов (ски-альпинизм), Иван Посашков и Алена Крылова (шорт-трек), Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семенова (конькобежный спорт), Юлия Плешкова и Семен Ефимов (горнолыжный спорт). Приглашение принял лыжник из Перми Савелий Коростелев.
«КП-Пермь» поговорила с мамой пермского спортсмена — известной в прошлом лыжницей Натальей Коростылевой. Она рассказала, как рос ее сын и как пришел к таким замечательным спортивным результатам.