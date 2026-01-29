Саночник из Прикамья Матвей Пересторонин не получил квоту на Олимпиаду

Ранее спортсмен из Пермского края вместе с Павлом Репиловым и Дарьей Олесик был допущен к международным соревнованиям по санному спорту. Чусовлянин Матвей Пересторонин показал несколько достойных результатов и имел хороший шанс попасть на главное спортивное событие четырехлетия. Тем не менее МОК отдал предпочтение только двум представителям России в этом виде спорта.