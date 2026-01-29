Самарскую область благоустроят по единому стандарту

В Самарской области появится единый и обязательный для исполнения в муниципалитетах стандарт благоустройства территорий. Об этом сообщает региональное министерство градостроительной политики.
В конце 2025 года в области уже были приняты единый дизайн-код и стандарты благоустройства для населенных пунктов. «Применение стандартов поможет сформировать комплексный подход к организации разных общественных пространств: улиц, площадей, набережных, дворов и др.», — сообщил тогда минград.
Однако эти стандарты тогда носили рекомендательный характер. Сейчас же решено сделать их обязательными для всех муниципалитетов. Объявлено, что в первом квартале 2026 года будет разработан единый свод документов, которые будут определять всё, что касается внешнего вида общественных пространств — например, сроки приведения в порядок дорожного полотна после зимних аварийных работ.
Для разработки модельных правил будет создана рабочая группа с участием, помимо чиновников минграда, представителей министерства ЖКХ, муниципалитетов и экспертов. Планируется, что документ будет готов до конца первого квартала 2026 года.
В телеграм-канале ведомства для наглядности уже опубликованы эскизы с примерами типовых вывесок, планировки детских площадок, информационных табличек и прочего — парами, как надо и как не надо.
о том, как и для чего в Самаре будет вводится единый дизайн-код.