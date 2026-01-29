Самарскую область благоустроят по единому стандарту

Однако эти стандарты тогда носили рекомендательный характер. Сейчас же решено сделать их обязательными для всех муниципалитетов. Объявлено, что в первом квартале 2026 года будет разработан единый свод документов, которые будут определять всё, что касается внешнего вида общественных пространств — например, сроки приведения в порядок дорожного полотна после зимних аварийных работ.