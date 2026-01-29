Единая горячая линия обработала более 13 тысяч звонков омичей

Горячая линия кадрового центра Омской области в 2025 году обработала более 13 тысяч звонков местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба «Работы России» 29 января. Чаще всего люди интересовались удаленной регистрацией в качестве безработного и подачей дистанционных заявлений — в 3 700 случаях.