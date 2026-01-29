Ричмонд
Единая горячая линия обработала более 13 тысяч звонков омичей

Чаще людей интересовала дистанционная регистрация в качестве безработных.

Источник: Комсомольская правда

Горячая линия кадрового центра Омской области в 2025 году обработала более 13 тысяч звонков местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба «Работы России» 29 января. Чаще всего люди интересовались удаленной регистрацией в качестве безработного и подачей дистанционных заявлений — в 3 700 случаях.

Более 2,2 тысячи запросов касались профессионального обучения, а более тысячи звонков — получения справок. Работодатели также активно пользовались горячей линией, задавая вопросы по размещению вакансий, поиску кандидатов и процедуре сокращения — для них было обработано 2,1 тысячи обращений.

«Наш контакт-центр консолидирует звонки жителей всех муниципалитетов Омской области, что значительно упрощает процессы информирования по вопросам занятости. Теперь не нужно искать разные телефоны и обращаться в разные отделения — все консультации доступны по единому номеру», — рассказала замдиректора кадрового центра региона Юлия Нелюбина.

Операторы контакт-центра работают по будням с понедельника по четверг с 08:30 до 17:45, в пятницу — с 08:30 до 16:30. Позвонить на единый номер 8 (800) 101−92−02 могут жители любого района области.

