Для уборки Краснодара от снега подготовили 88 единиц техники

Городские службы привели в режим повышенной готовности всю технику для борьбы с непогодой: на дорогах готовы работать 88 единиц техники, включая 36 комбинированных машин, грейдеры, самосвалы и погрузчики. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.