В Уфе продавщица совершила гнусность с подростком: она ответит за это перед судом

Уфимку-продавщицу осудят продажу алкоголя подростку.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительный акт против 45-летней женщины, ее обвиняют в продаже несовершеннолетнему алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно версии дознания, в июле прошлого года продавщица магазина на улице Транспортной продала спиртное 16-летнему подростку. Почти год назад ее уже привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление.

Обвиняемая признала вину. Материалы возбужденного на нее уголовного дела направлены в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

