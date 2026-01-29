В Уфе продавщица совершила гнусность с подростком: она ответит за это перед судом

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительный акт против 45-летней женщины, ее обвиняют в продаже несовершеннолетнему алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии дознания, в июле прошлого года продавщица магазина на улице Транспортной продала спиртное 16-летнему подростку. Почти год назад ее уже привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление.
Обвиняемая признала вину. Материалы возбужденного на нее уголовного дела направлены в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
