Обнаружено три новых очага сейсмической активности в Горном Алтае

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что в Горном Алтае начали формироваться три новых очага сейсмической активности после крупного Чуйского землетрясения, которое произошло в 2003 году. Об этом сообщил директор Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, старший научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Алексей Еманов.
«Я думаю, что если посмотреть, как начинает формироваться кольцо сейсмичности вокруг Чуйского землетрясения, то очень маловероятно, что все это кольцо может быть самостоятельным от него. Даже если по техногенным [областям сейсмической активности] посмотреть: районы рудного Алтая, Шерегеш, Таштагол, [в них] идет активизация», — сказал он на всероссийской научной конференции «Прямые и обратные задачи сейсмики».
Еманов отметил, что новые очаги начали формироваться на территории Алтая спустя 10−20 лет после события. Среди новых очагов он назвал Айгулакский хребет, где активность фиксировалась в 2019 году, а также горный хребет Цаган-Шибэту на юго-западе Тувы и северо-западе Монголии и Бельтино-Курайская зона разломов на Алтае, где сейсмические события были зафиксированы в 2022—2025 годах.
По мнению Еманова, это указывает на повышение сейсмической опасности. «Установлен факт отложенного запуска новых зон активности после сильных землетрясений, что важно учитывать при оценке долгосрочной сейсмической опасности региона», — говорится в докладе ученого.
Чуйское землетрясение произошло на Алтае, недалеко от районного центра села Кош-Агач 27 сентября 2003 года в 18:33 (15:33 по московскому времени). Его магнитуда составила 7,3. Эпицентр Чуйского землетрясения 2003 года находился в 6 километрах от села Бельтир Кош-Агачского района. Это третье по магнитуде среди всех землетрясений, произошедших в РФ в период с 1991 по 2022 годы и самое сильное из произошедших за этот период на континентальной территории страны.