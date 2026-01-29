Обнаружено три новых очага сейсмической активности в Горном Алтае

Чуйское землетрясение произошло на Алтае, недалеко от районного центра села Кош-Агач 27 сентября 2003 года в 18:33 (15:33 по московскому времени). Его магнитуда составила 7,3. Эпицентр Чуйского землетрясения 2003 года находился в 6 километрах от села Бельтир Кош-Агачского района. Это третье по магнитуде среди всех землетрясений, произошедших в РФ в период с 1991 по 2022 годы и самое сильное из произошедших за этот период на континентальной территории страны.