«Взрыву предшествовал пожар в кухонном шкафчике рядом с газовой плитой». СК назвал причину взрыва в гомельской панельке, где рухнули перекрытия двух этажей и погибла женщина

Причину взрыва в третьем подъезде 10-этажного дома № 3 по ул. Косарева в Гомеле, которое произошло 17 декабря 2025 года и повлекло за собой обрушение перекрытий, смерть 57-летней женщины, сообщил начальник УСК по Гомельской области Максим Спринцин, передает БелТА.
Предварительной причиной ЧП была названа вспышка газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже.
«Эпицентром взрыва явилась кухня квартиры № 107. Взрыву предшествовал процесс пожара, возникшего в кухонном шкафчике, расположенном рядом с газовой плитой», — сказал Максим Спринцин.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 219 Уголовного кодекса (ст. 219 предусматривает ответственность за уничтожение либо повреждение чужого имущества по неосторожности, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере — Ред.), сообщает БелТА со ссылкой на Максима Спринцина.
Кстати, власти Гомеля выплатили компенсации владельцам первых семи квартир и трех авто, пострадавших при взрыве газа.
Мы писали, что обрушившуюся гомельскую многоэтажку восстановят после демонтажа пяти этажей в мае 2026, то есть примерно через пять месяцев после ЧП.