Онищенко назвал возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе

Онищенко: грипп мог стать причиной смерти девяти человек в интернате в Кузбассе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Респираторная инфекция в виде гриппа могла стать причиной смерти девяти человек в психоневрологическом интернате в Прокопьевске, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«В данном случае, конечно, речь идет об осложнении. Это общий фактор, и не исключено, что это респираторная инфекция в виде гриппа спровоцировала вот такой исход … Поэтому грипп А, скорее всего сейчас по всей стране доминирует H3N2», — сказал Онищенко.

Он также отметил, что причинами распространения инфекции могли стать постоянное нахождение пожилых людей, затрудненных передвигаться, в одном помещении, а также отсутствие своевременной вакцинации от гриппа.

Онищенко добавил, что для установления точной причины смерти необходимо дождаться вскрытия всех умерших пациентов, а пока следует придерживаться версии, установленной патологоанатомами.

В четверг в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти в январе девяти человек в психоневрологическом интернате в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом и пневмонией. Позже СУ СК сообщил, что возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в интернате.