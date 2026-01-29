Где в Воронеже отключат газ в феврале?

с 13:00: ул. Средне-Московская, 26, ул. Эртеля, 19, ул. Минская, 7, ул. Новосибирская, 27, ул. Героев Стратосферы, 5, пер. Земнухова, 18 корп. А, ул. 9 Января, 127,129, ул. Черняховского, 15, корп. А, ул. Героев Сибиряков, 65;