Где в Воронеже отключат газ в феврале?

График отключения газа в Воронеже в феврале опубликовал «Газпром межрегионгаз Воронеж».
3 февраля.
с 9:00: ул. Мордасовой, 3, корп. А;
с 10:00: ул. Генерала Лизюкова, 39;
с 13:00: ул. Софьи Перовской, 30, ул. Баррикадная, 7, ул. Брусилова, 3, ул. Костромская, 26 А, ул. 232 Стрелковой Дивизии, 45, ул. Героев Сибиряков, 67А;
с 14:00: ул. Желябова, 15;
4 февраля.
с 9:00: ул. Куколкина, 33;
с 10:00: ул. Владимира Невского, 24, ул. Дарвина, 14, корп. А, Б, ул. Октябрьской Революции, 33, Московский пр-кт, 99, ул. Гайдара, 3;
с 13:00: ул. Беляевой, 3, ул. Новосибирская, 35, ул. 25 Января, 6, пер. Архипова, 7, корп. А, ул. Ворошилова, 17, ул. Героев Сибиряков, 63;
с 14:00: ул. Минская, 2, корп. В;
5 февраля.
с 9:00: ул. Артамонова, 7;
с 10:00: ул. Гайдара, 5, ул. Лейтенанта Бовкуна, 3, ул. Республиканская, 74, корп. А, ул. Шишкова, 63;
с 13:00: ул. Пролетарская, 81, ул. Баррикадная, 11, ул. Ростовская, 76, ул. Минская, 5, ул. Космонавтов, 8, 10, пр-т Ленинский, 145, ул. Героев Сибиряков, 35;
с 16:30: ул. Калининградская, 100, корп. А.
6 февраля.
с 8:00: ул. Чапаева, 132;
с 9:00: ул. Артамонова, 34, корп. 3;
с 10:00: ул. 45 Стрелковой дивизии, 48;
с 13:00: ул. Чайковского, 1, Ленинский пр-т 97/2, ул. Героев Стратосферы, 1, ул. Южно-Моравская, 27, ул. Космонавтов, 13, 15, ул. Героев Сибиряков, 3;
с 14:00: ул. Артамонова, 22, корп. Е;
с 17:30: ул. Владимира Невского, 33, корп. А;
7 февраля.
с 9:00: ул. Кривошеина, 72;
с 13:00: ул. Волжская, 11, ул. Волго-Донская, 16, ул. Космонавтов, 16, ул. Космонавтов, 16, ул. Тепличная, 16;
с 16:30: ул. Степана Разина, 37;
8 февраля.
с 13:00: ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а, ул. Плехановская, 44;
9 февраля.
с 13:00: ул. Фридриха Энгельса, 1, ул. Комиссаржевского, 12;
10 февраля.
с 9:00: ул. Владимира Невского, 13, корп. Б;
с 10:00: ул. Владимира Невского, 44, ул. Генерала Лизюкова, 49;
с 13:00: ул. Сакко и Ванцетти, 76, ул. Степана Разина, 47, ул. Волго-Донская, 16, ул. Беляевой, 7, ул. 25 Января, 14, ул. Антокольского, 10, ул. Космонавтов, 38, 40, ул. Героев Сибиряков, 25;
с 13:30: ул. Острогожская, 164, корп. 3;
11 февраля.
с 8:00: ул. Революции 1905 года, 51;
с 9:00: ул. Богатырская, 30;
с 10:00: ул. 60-летия ВЛКСМ, 7;
с 13:00: ул. Алексеевского, 27, ул. Никитинская, 16А; ул. Волгоградская, 47, ул. Чебышева, 6А, ул. Димитрова, 153, ул. 9 Января, 89, 91, ул. Героев Сибиряков, 23;
с 16:30: ул. Курчатова, 36;
12 февраля.
с 9:00: пер. Павловский, 64, корп. А;
с 10:00: ул. Березовая Роща, 56, корп. А, Валуйский пер., 22, ул. Беговая, 73;
с 13:00: ул. Чайковского, 8, ул. Архитектора Троицкого, 5, ул. Минская, 25А, ул. Героев Стратосферы, 2, пер. Архипова, 9 корп. А, ул. 9 Января, 93, 97, ул. Урывского, 17, корп. 4, ул. Героев Сибиряков, 31;
13 февраля.
с 8:00: ул. Чапаева, 112;
с 9:00: ул. Транспортная, 65;
с 10:00: ул. Березовая Роща, 48;
с 13:00: ул. Средне-Московская, 22 корп. 24, ул. Плехановская, 56, ул. Коммунаров, 45, ул. Героев Стратосферы, 3, ул. Новосибирская, 37, пер. Павловской, 56, ул. Антокольского, 6, ул. 9 Января, 99, 101, ул. Корольковой, 10, корп. 3, ул. Остужева, 32, корп. А, ул. Героев Сибиряков, 67;
с 16:30: ул. Переверткина, 6;
14 февраля.
с 9:00: ул. Артамонова, 34, корп. 1;
с 13:00: ул. Волжская, 11А, 13, ул. 9 Января, 123, 124;
с 14:00: ул. Артамонова, 34, корп. 2;
16 февраля.
с 13:00: ул. Степана Разина, 51 корп. А;
17 февраля.
с 9:00: ул. Артамонова, 34, корп. 5;
с 10:00: ул. Холзунова, 88, ул. Генерала Лизюкова, 51, ул. Торпедо, 38, ул. 9 Января, 246;
с 13:00: ул. Манежная Малая, 11, ул. Фридриха Энгельса, 12, ул. 25 Января, 34А, ул. Героев Стратосферы, 4, ул. Костромская, 7, пр-т Патриотов, 8 корп. А, ул. 232 Стрелковой Дивизии, 31, ул. 9 Января, 111, ул. Героев Сибиряков, 15;
с 14:00: ул. 9 Января, 304, корп. Б;
18 февраля.
с 9:00: ул. 45 Стрелковой Дивизии, 267.
с 10:00: ул. Моисеева, 25, ул. Владимира Невского, 16, ул. 9 Января, 282, 240, ул. Докучаева, 1, 3, ул. Хользунова, 60;
с 13:00: ул. Средне-Московская, 26, ул. Эртеля, 19, ул. Минская, 7, ул. Новосибирская, 27, ул. Героев Стратосферы, 5, пер. Земнухова, 18 корп. А, ул. 9 Января, 127,129, ул. Черняховского, 15, корп. А, ул. Героев Сибиряков, 65;
с 16:30: ул. Мордасовой, 15;
19 февраля.
с 9:00: ул. Торпедо, 34, корп. 1;
с 10:00: ул. Генерала Лизюкова, 83, ул. Шишкова, 69;
с 13:00: ул. Пятницкого, 28, ул. Плехановская, 58, ул. Степана Разина, 47 корп. А, ул. Героев Стратосферы, 6, ул. 25 Января, 34 Б, ул. Ростовская, 80, ул. Героев Сибиряков, 20, ул. 9 Января, 137, ул. Тепличная, 22, ул. Героев Сибиряков, 39;
16:30: ул. Тепличная, 2, корп. В;
20 февраля.
с 8:00: ул. Моисеева, 65;
с 9:00: ул. Коренцова, 7;
с 10:00: ул. Морозова, 12, ул. Владимира Невского, 15;
с 13:00: ул. Плехановская, 64, ул. Помяловского, 28, ул. Комиссаржевского, 16, ул. Героев Стратосферы, 8, ул. Минская, 7А, ул. Путилина, 14, ул. Волжская, 13Б, 50, ул. Южно-Моравская, 4, ул. 9 Января, 139, 141, 149, ул. Героев Сибиряков, 29;
с 14:00: ул. Артамонова, 34, корп. 4;
21 февраля.
с 9:00: ул. Острогожская, 164, корп. 2;
с 13:00: ул. 9 Января, 151, 155;
с 14:00: ул. Ворошилова, 55;
23 февраля.
с 13:00: ул. Фридриха Энгельса, 17 корп. А, ул. Средне-Московская, 6;
24 февраля.
с 9:00 часов по адресу ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275, корп. Б;
с 10:00: ул. Хользунова, 21, корп. А;
с 13:00: ул. Средне — Московская, 8, ул. Театральная, 13, ул. Волго-Донская, 18, ул. 25 Января, 2 А, Московский пр-т, 125;
25 февраля.
с 8:00: ул. Революции 1905 года, 39;
с 9:00: ул. Владимира Невского, 40;
с 10:00: пр-кт Труда, 4, корп. А, ул. Бурденко, 2, корп. А, ул. Беговая, 148, ул. 9 Января, 196, ул. Брянская, 21, 23, 25;
с 13:00: ул. Революции 1905 года, 41, ул. Степана Разина, 51, ул. Плехановская, 60, ул. Комиссаржевского, 21; ул. Новосибирская, 39, ул. Волгоградская, 2, ул. Героев Стратосферы, 9, ул. Шендрикова, 1, ул. 9 Января, 157, 163, 165, 167, ул. Героев Сибиряков, 41;
с 14:00: ул. 45 Стрелковой Дивизии, 281, корп. А;
с 17:30: ул. Фридриха Энгельса, 32, корп. А;
26 февраля.
с 9:00: пер. Земнухова, 20, корп. А;
с 10:00: ул. Варейкиса, 55, 55, ул. 9 Января, 204, ул. Владимира Невского, 15А, ул. Брянская, 15, 17, 19;
с 13:00: ул. Плехановская, 54, ул. Никитинская, 7, ул. Героев Стратосферы, 10, ул. Ржевская, 9; ул. Молодогвардейцев, 16, ул. 9 Января, 159, 171, ул. Ворошилова, 45, ул. Героев Сибиряков, 43.
с 16:30: ул. Тепличная, 10;
27 февраля.
с 9:00: ул. Мордасовой, 7;
с 10:00: ул. Беговая, 138, 140, ул. 9 Января, 206.
с 13:00: ул. Средне-Московская, 73, ул. Комиссаржевского, 18, ул. Фридриха Энгельса, 20, ул. 25 Января, 2, ул. Писарева, 13А, ул. Танеева, 1, ул. 9 Января, 169, 17, 183, ул. Мордасовой, 7, корп. А;
с 16:30: ул. Грамши, 70;
28 февраля.
с 9:00: ул. Суворова, 116;
с 13:00: ул. Волго-Донская, 24А, ул. Волжская, 52, 54, ул. 9 Января, 181, 189, ул. Суворова, 116, корп. А;
с 16:30: ул. Остужева, 20.