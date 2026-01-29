29 января в Волгодонске без отопления остаются 75 домов

— На проспекте Мира всю ночь вели откачку воды из теплового коллектора. К 7 утра эти работы завершили, поврежденный участок тепломагистрали локализовали, выполняются земляные работы. Специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления теплоснабжения, — написала в своем телеграм-канале Антонина Пшеничная.