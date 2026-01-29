29 января в Волгодонске без отопления остаются 75 домов

75 жилых домов остаются без отопления в Волгодонске с вечера 28 января. Утром 29 января обновленную информацию по ситуации опубликовала министр ЖХ региона Антонина Пшеничная.
— На проспекте Мира всю ночь вели откачку воды из теплового коллектора. К 7 утра эти работы завершили, поврежденный участок тепломагистрали локализовали, выполняются земляные работы. Специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления теплоснабжения, — написала в своем телеграм-канале Антонина Пшеничная.
Работы выполняют 12 человек, задействовали пять единиц техники.
Тепло временно отсутствует по следующим адресам:
— улица Маршала Кошевого, 13, 15, 17, 19, 27, 27а, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68;
— улица Карла Маркса, 2, 6, 8, 10;
— улица Академика Королева, 9;
— проспект Мира, 2, 4, 6/27, 7/25и, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
— улица Гагарина, 50, 54, 56а, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 75, 77, 87, 42/9к.1, 42/9к.2, 42/9к.3, 42/9к.4, 42/9к.5;
— улица Гаражная, 185, 187;
— Октябрьское шоссе, 29, 30, 31, 35а, 36, 37;
— улица Индустриальная, 3/191, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 41.
Ориентировочное время окончания работ — 20 часов 29 января. Ответственная организация — ООО «Волгодонские тепловые сети».
