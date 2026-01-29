После жалоб калининградцев минздрав пообещал увеличить поставки льготных лекарств в аптеки

Кроме того, чтобы снизить нагрузку и сократить очереди, пациентам, прикреплённым к поликлинике № 2 на Университетской, разрешат получать лекарства в аптечных пунктах горбольницы № 4 на улицах Невского, 117−123, и Краснопрудной, 57−63.