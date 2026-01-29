Ростовчане пожаловались на взрыв в машине такси в районе суда

В Ростове очевидцы сообщили о взрыве в автомобиле в районе Первомайского суда 29 января. По словам свидетелей, происшествие случилось утром 29 января.
В донском управлении ГУ МЧС позже сообщили, что сообщение о загоревшейся машине поступило в 9:27. Известно, что огонь охватил автомобиль Geely Emgrand. В его тушении были задействованы пять человек и одна единица техники.
По данным источника «КП — Ростов-на-Дону», в момент инцидента в автомобиле никого не было, никто не пострадал.
Точная причина происшествия пока не сообщается.
