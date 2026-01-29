Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчане пожаловались на взрыв в машине такси в районе суда

Машина такси сгорела в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове очевидцы сообщили о взрыве в автомобиле в районе Первомайского суда 29 января. По словам свидетелей, происшествие случилось утром 29 января.

В донском управлении ГУ МЧС позже сообщили, что сообщение о загоревшейся машине поступило в 9:27. Известно, что огонь охватил автомобиль Geely Emgrand. В его тушении были задействованы пять человек и одна единица техники.

По данным источника «КП — Ростов-на-Дону», в момент инцидента в автомобиле никого не было, никто не пострадал.

Точная причина происшествия пока не сообщается.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.