29 января перебои с водой возможны во всех районах Ростова

Перебои с водой из-за отключения подстанции в Ростове продлятся до 15 часов.

Источник: Комсомольская правда

29 января перебои с водой возможны во всех районах Ростова-на-Дону из-за отключения трансформаторной подстанции. Об этом информирует городской департамент ЖКХ и энергетики.

— В Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошло аварийное отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции ПАО «ЦЭС». В связи с этим временно приостановлена работа насосного оборудования. Во всех районах возможно снижение давления воды, — предупреждают ростовчан.

Восстановить электроснабжение подстанции планировали до полудня, а параметры холодного водоснабжения должны восстановить до 15 часов.

Добавим, после этого АО «Ростовводоканал» также сообщил об отключениях в некоторых домах из-за порывов в Советском, Октябрьском, Ворошиловском и Кировском районах. В этих случаях воду обещают вернуть вечером.

