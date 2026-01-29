29 января перебои с водой возможны во всех районах Ростова-на-Дону из-за отключения трансформаторной подстанции. Об этом информирует городской департамент ЖКХ и энергетики.
— В Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошло аварийное отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции ПАО «ЦЭС». В связи с этим временно приостановлена работа насосного оборудования. Во всех районах возможно снижение давления воды, — предупреждают ростовчан.
Восстановить электроснабжение подстанции планировали до полудня, а параметры холодного водоснабжения должны восстановить до 15 часов.
Добавим, после этого АО «Ростовводоканал» также сообщил об отключениях в некоторых домах из-за порывов в Советском, Октябрьском, Ворошиловском и Кировском районах. В этих случаях воду обещают вернуть вечером.
