Воспитывающей 11 детей дончанке присвоили звание «Мать-героиня»

В Ростовской области четвертой женщиной, удостоенной высокого почетного звания «Мать-героиня», стала жительница Новошахтинска Евгения Носова. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, о чем сообщили в правительстве региона.
Евгения Анатольевна воспитывает 11 детей вместе с супругом, с которым они в браке уже почти 30 лет. По словам официальных источников, в их семье царят взаимопонимание и уважение.
Носовы уделяют большое внимание сохранению семейных ценностей и развитию творческих способностей каждого ребенка. Дети являются активными участниками и призерами школьных, районных олимпиад и конкурсов по таким предметам, как физика, английский, русский язык и литература.
Семья Носовых уже не в первый раз отмечается на высоком уровне. В 2014 году они были награждены почетным диплома губернатора «За заслуги в воспитании детей», а в 2016 году в рамках региональной программы для них был приобретен микроавтобус.
