Детские омбудсмены двух стран помогли возвратить в Узбекистан из РФ 14 детей

Для детей, оставшихся без присмотра в различных регионах РФ, создали все необходимые условия в местах их временного пребывания.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Совместная работа детских омбудсменов Узбекистана и России помогла вернуть на родину 14 юных узбекистанцев, находившихся в РФ и оставшихся без присмотра. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Олий Мажлиса РУз по правам ребенка.

«Четырнадцать детей (четверо — из Москвы, шестеро — из Тверской области и еще четверо — из Московской области) были возвращены в нашу страну представителями МВД», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, процесс возвращения был организован при тесном взаимодействии детского омбудсмена Узбекистана Сурайё Рахмоновой и Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Для детей, оставшихся без присмотра в различных регионах РФ, обеспечили все необходимые условия в местах их временного пребывания.

«Уполномоченный по правам ребенка выражает благодарность своему российскому коллеге за постоянное и оперативное сотрудничество в обеспечении интересов детей и продолжает взаимный конструктивный диалог», — сказали в пресс-службе.

Напомним, что Узбекистане в 2022 году сформировали специальную межведомственную группу по установлению и возвращению на родину маленьких граждан республики, оставшихся без родителей в России. За прошедшее время официальные органы страны сообщили о возвращении из РФ более 100 детей.