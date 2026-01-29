Детские омбудсмены двух стран помогли возвратить в Узбекистан из РФ 14 детей

Напомним, что Узбекистане в 2022 году сформировали специальную межведомственную группу по установлению и возвращению на родину маленьких граждан республики, оставшихся без родителей в России. За прошедшее время официальные органы страны сообщили о возвращении из РФ более 100 детей.