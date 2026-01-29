Более 100 тысяч молдаван остались без румынских паспортов во время операции «Булетин»: Удостоверения личности у них отбирали не только на границе, но даже на улицах во время проверок

Более 100 000 граждан Румынии, родившихся в Республике Молдова, остались без удостоверения личности в результате применения нового закона об учете населения, принятого в 2023 году. Мера является частью масштабной акции румынских властей, неофициально именуемой «Операция “Булетин”», призванной бороться с сетями незаконного получения документов, сообщает Digi24.ro.
Согласно данным Генерального управления по учету населения, в период с 2023 года по конец 2025 года было аннулировано в общей сложности 162 036 удостоверений личности. Из них примерно 66% принадлежали лицам, родившимся в Республике Молдова.
Многие пострадавшие случайно узнавали о том, что их документы стали «нелегальными»: при проверках на дорогах, на границе или во время административных процедур.
Власти Бухареста объясняют эту меру необходимостью борьбы с фиктивными прописками, когда по одному адресу регистрировались тысячи людей. В ходе оценок, проведенных в 2020—2021 годах, были выявлены экстремальные ситуации, включая адреса, по которым числилось более 20 000 человек.
Таким образом, с июня 2023 года закон предусматривает, что в документе, удостоверяющем личность, не может быть указан адрес, по которому зарегистрировано более 10 человек, за исключением членов семьи.
«Целью было устранение практики фиктивной установки места жительства без фактического проживания лиц по этому адресу», — сообщили представители министерства внутренних дел Румынии.
В случае возникновения подозрений относительно места жительства службы учета запрашивают у полиции проведение проверок на местах. Если устанавливается, что лицо не проживает по заявленному адресу, отметка о месте жительства аннулируется.
По данным румынских властей, граждан письменно информируют не менее трех раз перед принятием окончательного решения.
Официальные данные показывают, что 66% затронутых лиц родились в Республике Молдова, 17% — в Румынии, 12% — в Украине, и около 1% — в Российской Федерации и других западноевропейских государствах. В общей сложности меры коснулись граждан из 86 стран.
Румынские власти подчеркивают, что аннулирование прописки не влияет на румынское гражданство. Лица, которых это коснулось, могут запросить новый документ, удостоверяющий личность, на законных основаниях. На данный момент около 20% пострадавших уже восстановили свои документы.
Перед принятием правительство Румынии предупреждало, что новые положения могут ограничить фундаментальное право на выбор места жительства и иметь непропорциональные последствия для граждан. Несмотря на эти возражения, закон был проголосован парламентом и вступил в силу в 2023 году.
В начале 2026 года полицейские и прокуроры провели 73 обыска в уезде Ботошань в рамках дела о незаконном получении удостоверений личности.
