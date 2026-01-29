Более 100 тысяч молдаван остались без румынских паспортов во время операции «Булетин»: Удостоверения личности у них отбирали не только на границе, но даже на улицах во время проверок

Перед принятием правительство Румынии предупреждало, что новые положения могут ограничить фундаментальное право на выбор места жительства и иметь непропорциональные последствия для граждан. Несмотря на эти возражения, закон был проголосован парламентом и вступил в силу в 2023 году.