Махинация на 45 млн рублей: руководителей «Башинвестстрой» осудят за уклонение от налогов

Согласно версии следствия, в период с 2019 по 2022 год руководители предприятия сговорились и включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В качестве оснований для налоговых вычетов они указывали фиктивные сделки с 36 фирмами-однодневками, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. В результате в федеральный бюджет не поступил налог на добавленную стоимость в размере свыше 45 миллионов рублей.