Махинация на 45 млн рублей: руководителей «Башинвестстрой» осудят за уклонение от налогов

Учредителя и директора «Башинвестстрой» осудят за уклонение от налогов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершили расследование уголовного дела против учредителя и директора компании «Башинвестстрой». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Подробности рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитет Башкирии.

Согласно версии следствия, в период с 2019 по 2022 год руководители предприятия сговорились и включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В качестве оснований для налоговых вычетов они указывали фиктивные сделки с 36 фирмами-однодневками, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. В результате в федеральный бюджет не поступил налог на добавленную стоимость в размере свыше 45 миллионов рублей.

Движимое и недвижимое имущество компании, а также на личное имущество одной из обвиняемых. Общая стоимость этих активов превышает 108 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

