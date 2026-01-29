После трагедии в Нязепетровске назначена инвентаризация всех объектов ЖКХ региона

После трагедии в Нязепетровске назначена инвентаризация всех объектов ЖКХ Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Трагедия произошла 28 января. Девятилетний мальчик возвращался домой из школы и вскоре перестал отвечать родителям на звонки. В ходе поисков выяснилось, что ребенок погиб, упав в люк, заполненный водой. Отмечается, что он был прикрыт лишь фрагментом линолеума, а крышка люка отсутствовала.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 (причинение смерти по неосторожности).
«Железобетонный колодец диаметром 1,2 метра и глубиной более 5 метров построен в советское время, до 90-ых годов, в районе железнодорожного вокзала, определить назначение и функционал в настоящий момент не представляется возможным. На балансе Нязепетровского округа и в реестре бесхозяйных объектов не числится. В настоящий момент колодец закрыт», — прокомментировали в министерстве ЖКХ региона.
Сейчас администрацией города организована внеплановая инвентаризация объектов коммунальной инфраструктуры, а также придорожной сети и иных территорий для выявления открытых колодцев, а также бесхозяйных объектов, с целью постановки на учет и передачи на обслуживание.
«Также по поручению губернатора Текслера будет проведена инвентаризация объектов коммунальной инфраструктуры по всей территории региона», — отметили в ведомстве.