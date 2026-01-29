После трагедии в Нязепетровске назначена инвентаризация всех объектов ЖКХ региона

«Железобетонный колодец диаметром 1,2 метра и глубиной более 5 метров построен в советское время, до 90-ых годов, в районе железнодорожного вокзала, определить назначение и функционал в настоящий момент не представляется возможным. На балансе Нязепетровского округа и в реестре бесхозяйных объектов не числится. В настоящий момент колодец закрыт», — прокомментировали в министерстве ЖКХ региона.