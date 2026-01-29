Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за непогоды ввели желтый уровень опасности

Предупреждение о тумане и гололедице на Дону продлили до 31 января.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за гололедицы и тумана по ночам и утром объявили желтый уровень погодной опасности. Обновленную информацию указали на прогностической карте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, туманы и гололедно-изморозевые явления могут сохраниться до вечера 31 января.

Жителям Дона нужно быть осторожными в такую погоду, особенно на дорогах. Добавим, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра всегда отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.