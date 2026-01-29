В Ростовской области из-за непогоды ввели желтый уровень опасности

Жителям Дона нужно быть осторожными в такую погоду, особенно на дорогах. Добавим, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра всегда отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду».