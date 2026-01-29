В Ростовской области из-за непогоды ввели желтый уровень опасности

В Ростовской области из-за гололедицы и тумана по ночам и утром объявили желтый уровень погодной опасности. Обновленную информацию указали на прогностической карте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, туманы и гололедно-изморозевые явления могут сохраниться до вечера 31 января.
Жителям Дона нужно быть осторожными в такую погоду, особенно на дорогах. Добавим, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра всегда отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду».
