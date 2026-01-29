Ричмонд
Все задерживающиеся поезда в сообщении с Крымом вернулись к расписанию

Поезда «Таврия» введены в график или прибыли на станции назначения.

Источник: Комсомольская правда

Поезда «Таврия», задержанные из-за остановки движения по Крымскому мосту в ночь с 27 на 28 января, снова следуют по расписанию. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика.

«Все поезда “Таврия”, которые следовали с задержкой из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь с 27 на 28 января, введены в график либо прибыли на станции назначения», — говорится в сообщении.

Ранее в пути следования в сообщении с Крымом задерживались 12 поездов. Отклонение от графика составляло от 3,5 до 6,5 часов.

