Все задерживающиеся поезда в сообщении с Крымом вернулись к расписанию

Поезда «Таврия», задержанные из-за остановки движения по Крымскому мосту в ночь с 27 на 28 января, снова следуют по расписанию. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика.
«Все поезда “Таврия”, которые следовали с задержкой из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь с 27 на 28 января, введены в график либо прибыли на станции назначения», — говорится в сообщении.
Ранее в пути следования в сообщении с Крымом задерживались 12 поездов. Отклонение от графика составляло от 3,5 до 6,5 часов.
