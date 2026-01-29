Гостиницы, лестница и дом с мезонином: на комиссии по градостроительству Раис Татарстана одобрил новые объекты

В Казани под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам градостроительства в исторических поселениях. В повестку были включены 16 объектов, среди которых — проекты четырех гостиниц в столице республики, лестница, соединяющая улицы Гоголя и Подлужную в центре города, а также «эталонный» жилой дом с мезонином в Свияжске.
Основное внимание комиссия уделила объектам, расположенным в Казани, Бугульме, Буинске, Чистополе, Елабуге, Свияжске и Болгаре, пишет ИА «Татар-информ».
Главный архитектор Казани, Ильсияр Тухватуллина, представила проекты, запланированные к реализации в столице республики.в том числе гостиницу на улице Большая Красная.
Объект расположен в Саначинском переулке, 57/3, на месте бывшей мастерской художника Рифката Вахитова. Фасад здания, украшенный керамической мозаикой, со временем стал узнаваемым элементом городского пейзажа.
Помощник Раиса Татарстана, Олеся Балтусова, сообщила, что мозаика будет сохранена и получит новое воплощение в рамках проекта гостиницы.
По ее словам, проект в переулке Саначина предусматривает реконструкцию и перенос стены с мозаикой. Сейчас основной вопрос заключается в технической реализации этой идеи.
Главный архитектор города также рассказала о новых проектах гостиниц, которые планируется построить на улицах Нариманова, Зайни Султана и Курашова. В планах также возведение жилых домов на улицах Нура Баяна, Димитрова, Адмиралтейская, Мазита Гафури, Тукая и Толстого.
Участникам были представлены проекты парковки возле жилого комплекса на улице Карла Маркса, реконструкции помещения под кафе во дворе на улице Баумана и торгового объекта на улице Первого Мая. Особое внимание на заседании уделили историческим постройкам, в частности, планам по восстановлению флигелей Дома Пискунова (1841 года) на улице Рахматуллина.
Также были представлены проекты благоустройства спуска от парка имени Горького до улицы Подлужная и строительства лестницы между улицами Гоголя и Подлужная для улучшения пешеходной доступности набережной Казанки.
Предметом обсуждения также стал проект индивидуального жилого дома с мезонином, который запланирован к строительству на набережной в Свияжске. Проект был презентован главным архитектором Зеленодольска, Дамиром Шакировым.
Этот проект направлен на создание «образцовых» домов, которые помогут восстановить исторический облик Свияжска. Ранее на склоне к реке Свияге располагались одноэтажные деревянные дома рыбаков.
Все представленные проекты получили одобрение. Руководитель республики подчеркнул необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия и ценных элементов городской среды при реализации данных проектов, чтобы не нарушить исторический облик территорий.