Гостиницы, лестница и дом с мезонином: на комиссии по градостроительству Раис Татарстана одобрил новые объекты

В Казани под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам градостроительства в исторических поселениях. В повестку были включены 16 объектов, среди которых — проекты четырех гостиниц в столице республики, лестница, соединяющая улицы Гоголя и Подлужную в центре города, а также «эталонный» жилой дом с мезонином в Свияжске.