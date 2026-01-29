Ричмонд
В Минтрансе объяснили, почему два автобуса перестанут заезжать на Пермь II

Речь идёт об автобусах до Соликамска и Березников.

Источник: Аргументы и факты

Два рейсовых автобуса перестанут заезжать на вокзал Пермь II, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Изменения в маршрутах автобусов № 749 Соликамск — Пермь и № 806 Березники — Пермь вступят в силу 1 февраля. Жители Соликамска и Березников встретили эту новость критикой в социальных сетях.

В Министерстве транспорта Пермского края сайту perm.aif.ru пояснили, что решение о временном изменении маршрута принято в связи с постоянными опозданиями автобусов на конечную остановку.

После закрытия участка шоссе Космонавтов на реконструкцию путепровода на площади Гайдара в этом районе образовались постоянные пробки. Из-за них междугородние автобусы регулярно задерживались, что вызывало цепную реакцию и срывало график обратных рейсов.

Новая схема — временная мера, которая будет действовать до завершения масштабного ремонта путепровода, ориентировочно до 1 ноября 2027 года.

Также в ведомстве пояснили, что основной задачей межмуниципальных маршрутов является быстрое сообщение между городами. Заезд на вокзал был дополнительной услугой для удобства пассажиров. Однако, по данным за ноябрь-декабрь 2025 года, этим пользовались в среднем лишь 2 пассажира из Соликамска и 5 из Березников за рейс, в то время как вместимость автобусов составляет 49−53 места. При этом петля через пробки срывала график для сотен других пассажиров.