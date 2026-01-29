В Минтрансе объяснили, почему два автобуса перестанут заезжать на Пермь II

Также в ведомстве пояснили, что основной задачей межмуниципальных маршрутов является быстрое сообщение между городами. Заезд на вокзал был дополнительной услугой для удобства пассажиров. Однако, по данным за ноябрь-декабрь 2025 года, этим пользовались в среднем лишь 2 пассажира из Соликамска и 5 из Березников за рейс, в то время как вместимость автобусов составляет 49−53 места. При этом петля через пробки срывала график для сотен других пассажиров.