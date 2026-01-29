Лукашенко сказал, в чем Господь серьезно проверил Беларусь

Белорусский лидер подчеркнул, что часто ему приходится общаться с главой Минсельхозпрода и особенно этой зимой. При этом Лукашенко заметил, что ранее «не зря напрягал и области, и страну» и самого министра по вопросам АПК и, особенно, зимовке скота. Здесь же он сказал, в чем Господь серьезно проверил Беларусь.