Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем Господь серьезно проверил Беларусь, сообщила пресс-служба президента.
Об этом белорусский лидер высказался, принимая с докладом Министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова.
Белорусский лидер подчеркнул, что часто ему приходится общаться с главой Минсельхозпрода и особенно этой зимой. При этом Лукашенко заметил, что ранее «не зря напрягал и области, и страну» и самого министра по вопросам АПК и, особенно, зимовке скота. Здесь же он сказал, в чем Господь серьезно проверил Беларусь.
— И Господь нас серьезно проверил. Поэтому первый вопрос: какова ситуация сейчас в сельском хозяйстве? — спросил белорусский президент у министра сельского хозяйства.
В частности, Лукашенко попросил Горлова рассказать о ситуации с сохранностью скота, назвав это самым важным вопросом. Еще он попросил назвать отстающие регионы и лидеров в этом плане. А также причину, почему где-то не срабатывают.
Напомним, ранее Александр Лукашенко признался, что просил у Бога снег и мороз в Беларуси.
