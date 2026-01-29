Ричмонд
Лукашенко сказал, в чем Господь серьезно проверил Беларусь

Лукашенко сказал о серьезной проверке Господом Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем Господь серьезно проверил Беларусь, сообщила пресс-служба президента.

Об этом белорусский лидер высказался, принимая с докладом Министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова.

Белорусский лидер подчеркнул, что часто ему приходится общаться с главой Минсельхозпрода и особенно этой зимой. При этом Лукашенко заметил, что ранее «не зря напрягал и области, и страну» и самого министра по вопросам АПК и, особенно, зимовке скота. Здесь же он сказал, в чем Господь серьезно проверил Беларусь.

— И Господь нас серьезно проверил. Поэтому первый вопрос: какова ситуация сейчас в сельском хозяйстве? — спросил белорусский президент у министра сельского хозяйства.

В частности, Лукашенко попросил Горлова рассказать о ситуации с сохранностью скота, назвав это самым важным вопросом. Еще он попросил назвать отстающие регионы и лидеров в этом плане. А также причину, почему где-то не срабатывают.

Напомним, ранее Александр Лукашенко признался, что просил у Бога снег и мороз в Беларуси.

Также президент Беларуси заявил, что не видит проблем в Минске, уточнив про одно «но». Еще глава республики назвал главный вопрос в Минске.

Ранее белорусский лидер отреагировал на промежуточный итог масштабной проверки ВС Беларуси.

