Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс Екатеринбург — Хургада задержали из-за снегопада

Екатеринбуржцы не могут улететь в Египет из-за задержки рейса.

Источник: Комсомольская правда

Рейс из Екатеринбурга в Хургаду задержали из-за снегопада. Исходя из данных онлайн-табло Кольцово, самолет авиакомпании Almasria Universal Airlines должен был вылететь 29 января в 05:45, однако позднее рейс перенесли на 30 января 01:45.

В пресс-службе аэропорта Кольцово «КП-Екатеринбург» сообщили, что экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Челябинске из-за снегопада. Отмечается, что другие рейсы в это время прибыли по расписанию.

— Из-за задержки прибытия самолета в Екатеринбург, время вылета в Хургаду меняется. С пассажирами работают представители авиаперевозчика, им предоставляются услуги, согласно федеральным авиационным правилам, — сообщили в пресс-службе Кольцово.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, в аэропорту Кольцово организована работа мобильной приемной. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров на получение полагающихся услуг.

Напомним, что Екатеринбуржцы больше суток не могли улететь в ОАЭ. Самолет авиакомпании Air Arabia должен был вылететь ночью 22 января, однако рейс задержали больше чем на сутки.