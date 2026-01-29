Рейс Екатеринбург — Хургада задержали из-за снегопада

Рейс из Екатеринбурга в Хургаду задержали из-за снегопада. Исходя из данных онлайн-табло Кольцово, самолет авиакомпании Almasria Universal Airlines должен был вылететь 29 января в 05:45, однако позднее рейс перенесли на 30 января 01:45.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «КП-Екатеринбург» сообщили, что экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Челябинске из-за снегопада. Отмечается, что другие рейсы в это время прибыли по расписанию.
— Из-за задержки прибытия самолета в Екатеринбург, время вылета в Хургаду меняется. С пассажирами работают представители авиаперевозчика, им предоставляются услуги, согласно федеральным авиационным правилам, — сообщили в пресс-службе Кольцово.
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, в аэропорту Кольцово организована работа мобильной приемной. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров на получение полагающихся услуг.
Напомним, что Екатеринбуржцы больше суток не могли улететь в ОАЭ. Самолет авиакомпании Air Arabia должен был вылететь ночью 22 января, однако рейс задержали больше чем на сутки.