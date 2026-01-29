В Башкирии для туристов построят квадрокуполы: проект обойдется в 20 млн рублей

В Баймакском районе Башкирии в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на территории кемпинга «Юмарт» появятся два квадрокупола. Общая сумма инвестиций в новые проекты превышает 20 миллионов рублей.
Как сообщила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина, объекты будут расположены вблизи популярного маршрута «Золотое кольцо Башкирии», что позволит путешествующим на автомобилях туристам комфортно остановиться на отдых. Реализация проекта также создаст новые рабочие места и повысит уровень сервиса в районе.
Для гостей кемпинга организуют пункт проката туристического оборудования, специальные площадки (питчи) для установки палаток и отдельную комнату «Матери и ребенка» с условиями для ухода за малышами и отдыха родителей.
По словам заместителя директора ООО «Сириус» Андрея Подшибякина, благодаря государственной поддержке с 2023 года кемпинг «Юмарт» активно развивается. На его территории уже появились утепленные башкирские юрты, баня, зоны отдыха и все необходимые коммуникации, что позволяет туристам отдыхать на природе с современными удобствами.
