В Башкирии для туристов построят квадрокуполы: проект обойдется в 20 млн рублей

По словам заместителя директора ООО «Сириус» Андрея Подшибякина, благодаря государственной поддержке с 2023 года кемпинг «Юмарт» активно развивается. На его территории уже появились утепленные башкирские юрты, баня, зоны отдыха и все необходимые коммуникации, что позволяет туристам отдыхать на природе с современными удобствами.