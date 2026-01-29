Политолог: две страны заменят США в передаче разведданных ВСУ

Эксперт считает, что первоначально дефицит разведывательной информации будет устранять Франция. Военнослужащие этой страны готовы предоставить данные коллегам из ВСУ в любой момент. Собеседник NEWS.ru добавил, что Великобритания также имеет в своем распоряжении разведывательные спутники, поэтому также сможет обеспечивать информационную поддержку.
Юрий Кнутов допустил, что помогать ВСУ может Израиль, но спутники ЦАХАЛ ориентированы на Ближний Восток, поэтому оказание поддержки Киеву потребует изменения орбиты, что приведет к увеличению затрат. Эксперт предположил, что из-за этого израильские власти откажут в предоставлении данных.
Он добавил, что на вооружении у британской армии есть система управления OneWeb, которая способна заменить американские спутники Starlink. Кнутов отметил, что британский вариант менее удобен, так как ориентирован на получение данных батальонами и бригадами, и не подходит для мелких подразделений.
«Франция, конечно, может произвести запуск дополнительных спутников и таким образом закрыть проблему обеспечения Киева разведданными. Плюс к этому самолеты дальнего радиолокационного обеспечения постоянно летают вдоль Украины и над Черным морем, собирая информацию. Это где-то максимум 300 км от границы», — объяснил эксперт.
Крутов добавил, что процесс замены США и отладки предоставления данных между ВСУ и другими поставщиками информации займет порядка трех месяцев.